В России придумали способ ускорить рост растений

Специалисты предложили светильники с использованием стеклокерамики с добавлением хрома. Благодаря этому на растения будет попадать и красный, и инфракрасный свет, что ускорит их рост.

Учёные рассказали, что использование привычного розового света, который получается при применении синего и красного светодиодов, не оптимально. Красный диод светит в области около 650 нанометров, а растения лучше поглощают красный и инфракрасный свет на большей длине волны.

Задаче учёных было найти материал, который можно было бы использовать для ламп, чтобы они светили в более широком спектре. В итоге специалисты решили взять стеклокерамику. На стадии производства в неё добавили хром, который позволяет излучать как красный, так и инфракрасный свет одновременно.

Новый материал можно использовать просто в качестве фильтров.