В России придумали способ заменить камеры видеонаблюдения технологией Wi-Fi

Мешать камерам могут плохие погодные условия, недостаточное освещение и др. Студента первого курса магистратуры факультета радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» нашла способ решения проблемы. Она предлагает использовать сигналы Wi-Fi.

«Основная идея проекта заключается в том, что движущаяся цель влияет на канал связи Wi-Fi сигнала с точки зрения доплеровского сдвига частоты, путей распространения и затухания сигнала», — пояснила студентка.

В разработанной ею системе Wi-Fi роутер излучает эталонный сигнал, который потом обрабатывается. Такая технология лишена недостатков обычных камер.