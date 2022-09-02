В России придумали способ заменить камеры видеонаблюдения технологией Wi-Fi

Сегодня в 16:54
1 мин.
В России придумали способ заменить камеры видеонаблюдения технологией Wi-FiДля мониторинга объектов инфраструктуры
В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали радиолокационную систему на основе Wi-Fi. Она позволит точно находить объекты в местах, где невозможно использовать камеры видеонаблюдения.
Мешать камерам могут плохие погодные условия, недостаточное освещение и др. Студента первого курса магистратуры факультета радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» нашла способ решения проблемы. Она предлагает использовать сигналы Wi-Fi.
«Основная идея проекта заключается в том, что движущаяся цель влияет на канал связи Wi-Fi сигнала с точки зрения доплеровского сдвига частоты, путей распространения и затухания сигнала», — пояснила студентка.
В разработанной ею системе Wi-Fi роутер излучает эталонный сигнал, который потом обрабатывается. Такая технология лишена недостатков обычных камер.