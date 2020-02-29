В России придумали способ защитить глаза от лазеров

Лазерное излучение, которое активно используется в промышленности и медицине, вредно для глаз человека. Однако исследователям удалось создать низкопороговые ограничители оптической мощности. Это, по сути, быстродействующие плёнки, которые наносятся на оптику. То есть с их помощью можно создать очки для рабочих, вынужденных иметь дело с лазерами.

Сейчас для защиты используются очки со специальными светофильтрами и электрооптические затворы. Но они не сразу срабатывают, требуют дополнительных источников питания и не могут блокировать высокоинтенсивные волны.

Новую разработку хотят внедрять на предприятиях обрабатывающей промышленности, где применяются гравировка и маркировка металлов лазером, и в медицинских учреждениях для диагностики, хирургии и косметологии.