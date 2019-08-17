В России придумали спутник-невидимку

Роскосмос запатентовал способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информацию об этом обнаружили в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В описании говорится, что изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата в видимом диапазоне спектра.

Для достижения нужного эффекта, спутники надо покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, которая рассеивает свет. Таким способом при наблюдениях с Земли видимость объекта сокращается в десять и более раз за счет рассеивания отраженного от пузырьков света.

Методика работает для спутников на орбитах с высотой более 10-20 тысяч километров. Дело в том, что радиолокационные средства наблюдения на таких расстояниях становятся малоэффективными и поэтому применяются оптические наблюдения.