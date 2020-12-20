В России придумали тренажёр для космонавтов с экзоскелетом и дополненной реальностью

Как пишет ТАСС, тренажёр смогут использовать будущие экипажи международных космических станций (МКС) и транспортных космических кораблей. Он будет готовить их к внутрикорабельной деятельности.

Система будет состоять из экзоскелета для рук, шлема виртуальной реальности, перчаток с тактильной обратной связью. Также в комплекс будут входить компьютерная система, контроллер, гарнитура, рабочее место и медицинские датчики.

Сначала космонавту нужно будет надеть экзоскелет, а затем устроиться на рабочем месте. После этого ему надо подключить гарнитуру, перчатки, кабели. В итоге он сможет увидеть виртуальный интерактивный мир с космическими кораблями или станциями.