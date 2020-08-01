В России приготовились испытать новейшую самоходку «Лотос»

Самоходное 120-мм орудие «Лотос» разрабатывается в интересах Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Теперь, по информации источника, оно вышло на приёмо-сдаточные испытания. В ходе этих мероприятий специалисты военного представительства в ЦНИИточмаш принимают образец и оценивают его готовность к предварительным испытаниям.

Уже прошедшие опыты показали, что новейшая самоходка может пройти 80 километров и произвести 14 выстрелов.

В прошлом году гендиректор ЦНИИточмаша рассказал, что «Лотос» будет стрелять на 13 километров.

Издание «РИА Новости» напомнило, что ранее сообщалось о разработке ЦНИИточмаш самоходного орудия для ВДВ «Зауралец-Д». Но позднее Минобороны России заменило проект «Зауральца» на усовершенствованный «Лотос».