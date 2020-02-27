В России приложения для онлайн-заказа такси смогут работать без оплаты интернета

Об этом журналистам сообщила замглавы Минкомсвязи России Людмила Бокова. Она объяснила, как это будет работать. Если, например, человеку нужно вызвать такси, а баланс у него нулевой, то он всё равно сможет запустить нужный сервис.

Бокова также отметила, что власти готовят не просто список бесплатных сайтов, а «возможность, чтобы каждый гражданин мог заниматься творчеством, получать образование». Поэтому в список социально значимых интернет-ресурсов могут войти важные на сегодняшний день сервисы.

К концу июня власти должны будут создать соответствующую нормативную базу для инициативы, в том числе принять поправки в закон о связи.