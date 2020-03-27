В России приостановил работу популярный сервис для поиска попутчиков

Как сообщает информационное агентство ТАСС, BlaBlaCar приостанавливает работу в ночь с 29 на 30 марта. Связано это, конечно, с распространением в России коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Работа будет приостановлена «до дальнейшего уведомления».

Ранее BlaBlaCar разослал пользователям письмо, в котором призвал их отказаться от поездок с использованием карпулинга (совместного использования частного автомобиля). В том же заявлении компания обещала продолжать работу для тех людей, у которых есть уважительные причины для поездки в другой город.

Стоит отметить, что на сегодня количество заражённых COVID-19 в России превысило тысячу человек.