Наука и технологии
Сегодня 19:08
В России приступили к сборке ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Она проходит на космодроме Восточный
На космодроме Восточный в Амурской области началась сборка ракеты-носителя «Союз-2.1б». В этом году она должна доставить на орбиту космические аппараты британского проекта спутникового интернета OneWeb.
Специалисты уже приступили к подготовке составных частей ракет-носителей «Союз-2.1б». В рамках этих работ сотрудники вскрывают контейнеры с блоками ракеты, снимают гермоукупорку с блоков и транспортируют их в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя.
Скоро специалисты начнут электрические проверки на одиночных блоках, а затем уже приступят к сборке пакета ракеты-носителя.
Напомним, цель проекта OneWeb — обеспечить высокоскоростной доступ к интернету на территории всей планеты к 2027 году. В соответствующую орбитальную группировку должны войти 900 космических аппаратов.