В России приступили к сборке ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Специалисты уже приступили к подготовке составных частей ракет-носителей «Союз-2.1б». В рамках этих работ сотрудники вскрывают контейнеры с блоками ракеты, снимают гермоукупорку с блоков и транспортируют их в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя.

Скоро специалисты начнут электрические проверки на одиночных блоках, а затем уже приступят к сборке пакета ракеты-носителя.

Напомним, цель проекта OneWeb — обеспечить высокоскоростной доступ к интернету на территории всей планеты к 2027 году. В соответствующую орбитальную группировку должны войти 900 космических аппаратов.