В России приступили к созданию ядерных часов

По словам Донченко, американцы “очень много вкладывают денег в создание ядерных часов, которые еще на два порядка улучшат показатель. Мы начинаем разработку в этой области", – сообщил директор института.

При этом, как объяснил директор ВНИИФТРИ, в институте также создаются оптические часы третьего поколения, при этом их точность будет "до минус 18 знака", а начнут использовать их в ближайшие 7-10 лет.