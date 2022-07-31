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В России приступили к созданию ядерных часов“Мир сейчас окунается во вторую квантовую революцию”
Определение положения космических аппаратов, баллистических ракет, самолётов, передвижение автомобилей по спутниковой связи невозможны без точных часов. Поэтому Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) приступил к разработке точных “ядерных” часов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора института Сергея Донченко.
По словам Донченко, американцы “очень много вкладывают денег в создание ядерных часов, которые еще на два порядка улучшат показатель. Мы начинаем разработку в этой области", – сообщил директор института.
При этом, как объяснил директор ВНИИФТРИ, в институте также создаются оптические часы третьего поколения, при этом их точность будет "до минус 18 знака", а начнут использовать их в ближайшие 7-10 лет.
Вообще мир сейчас окунается во вторую квантовую революцию. Первая была выполнена … с появлением лазера. Вторая - сейчас … Она поменяет многие вещи, через 10 лет многое из того, что мы видим, мы не узнаем
Сергей Донченко
Директор ВНИИФТРИ