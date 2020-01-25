В России признали, что ракетные комплексы «Искандер-М» являются ядерными

К такому выводу пришёл автор блога bmpd, на него ссылается издание «Лента.ру». Речь идёт о сообщении пресс-службы ВВО от 22 января. В нём говорится, что военнослужащие ракетного соединения ВВО в Бурятии отработали доставку специальных боеприпасов для «Искандер-М».

«Насколько можно судить, данное сообщение является первым официальным признанием наличия ядерных (“специальных”) боевых частей на оснащении строевого оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 “Искандер-М”», — пишет автор блога.

Напомним, недавно в Казахстане упали обломки ракеты, которая, по мнению специалистов, принадлежала комплексу 9К720 «Искандер-М».