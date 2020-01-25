Наука и технологии
Сегодня 16:59
В России признали, что ракетные комплексы «Искандер-М» являются ядерными
По крайней мере так пишут СМИ
СМИ пишут, что сообщение пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) о доставке специальных боеприпасов в условный район стало первым официальным признанием наличия ядерных боевых частей у ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М».
К такому выводу пришёл автор блога bmpd, на него ссылается издание «Лента.ру». Речь идёт о сообщении пресс-службы ВВО от 22 января. В нём говорится, что военнослужащие ракетного соединения ВВО в Бурятии отработали доставку специальных боеприпасов для «Искандер-М».
«Насколько можно судить, данное сообщение является первым официальным признанием наличия ядерных (“специальных”) боевых частей на оснащении строевого оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 “Искандер-М”», — пишет автор блога.
Напомним, недавно в Казахстане упали обломки ракеты, которая, по мнению специалистов, принадлежала комплексу 9К720 «Искандер-М».