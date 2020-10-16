В России признали вероятность столкновения советского спутника с иностранной ракетой

В Роскосмосе отмечается, что специалисты подсчитают опасность для космических аппаратов отечественной группировки, если объекты столкнутся.

Напомним, что нескольким ранее в Роскосмосе задумались о внесении полета отечественного космического корабля “Союз МС-17” в Книгу рекордов Гиннеса. Так, аппарат всего за три часа три минуты пролетел от стартовой площадки до МКС.