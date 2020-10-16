Наука и технологии
Сегодня 08:03
В России признали вероятность столкновения советского спутника с иностранной ракетой
Оба объекта находятся в нерабочем состоянии
Представители Роскосмоса поделились информацией о том, что советский спутник «Космос-2004», вышедший из строя, может столкнуться с иностранной ступенью ракеты-носителя. Отмечается, что последняя тоже находится в нерабочем состоянии.
Об этом сообщило издание “РИА Новости”, ссылаясь на сообщение пресс-службы Роскосмоса. Известно, что на данный момент опасности для космических аппаратов российской орбитальной группировки не предвидится.
Расчетами автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве подтверждена вероятность одновременного пересечения траектории полета аппарата «Космос-2004» и ступени иностранной ракеты-носителя, оба объекта относятся к категории космического мусора.
В Роскосмосе отмечается, что специалисты подсчитают опасность для космических аппаратов отечественной группировки, если объекты столкнутся.
Напомним, что нескольким ранее в Роскосмосе задумались о внесении полета отечественного космического корабля “Союз МС-17” в Книгу рекордов Гиннеса. Так, аппарат всего за три часа три минуты пролетел от стартовой площадки до МКС.