В России признали возможность кибервойны с США

Напомним, американский президент Дональд Трамп обвинения в кибератаках опроверг и назвал газету The New York Times, опубликовавшую статью об этом, «предателями родины». Песков допустил, что Трамп мог и не знать о кибератаках, но это не значит, что такие действия со стороны США нельзя назвать предвестником кибервойны.

ТАСС также пишет, что российские власти неоднократно заявляли об атаках на жизненно важные экономические структуры страны из-за рубежа. Российские ведомства ведут с этим постоянную борьбу. Песков заметил, что Россия предлагала другим странам организовать совместное противодействие любым проявлениям киберпреступности, но «американские партнёры на эти наши предложения никогда не откликались».