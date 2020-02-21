В России призвали бороться с «раскручиванием подонков» в соцсетях

Под «подонками» он, вероятно, имел в виду экстремистов. При этом Малькевич отметил, что борьба с экстремизмом в соцсетях является общемировой тенденцией. России тоже стоит следовать общим трендам.

Член Общественной палаты считает, что соцсети должны по запросам властей удалять контент, который содержит призывы к экстремизму и угрозы в адрес политиков. Также Малькевич призвал жёстко пресекать героизацию экстремистов в соцсетях.

«Бездумная политика социальных сетей, некоторых СМИ в погоне за хайпом по накачке рейтинга приводит к тому, что они слишком много уделяют внимания разным подонкам и фактически их раскручивают», — заявил член Общественной палаты.