В России призвали отказаться от ненадёжной Facebook

Политолог считает, что администрация компании относится к людям как к ресурсу. Руководители продают данные пользователей и получают за это деньги, пользуясь своим монопольным положением.

Чтобы ограничить монополию Facebook, по словам политолога, нужно создать как минимум ещё одну глобальную сеть. Например, на основе «ВКонтакте». Причём инициатором должно стать российское правительство.

Также Марков предложил ввести государственное регулирование Facebook. Причём модерацией российского сегмента соцсети должны заниматься только представители той страны, в которой русский язык является государственным. Также политолог считает, что закон о «суверенном» рунете позволит усилить позиции государства в этом вопросе.