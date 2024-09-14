В России призвали создать не требующий частой чистки автомат

По словам Спиридонова, современное огнестрельное оружие должно быть таким же надежным, как бытовая техника, когда пользователь может просто использовать его, не беспокоясь о проблемах с работоспособностью. Он отметил, что во время боевых действий у солдат часто не хватает времени на плановое обслуживание оружия, поэтому надежность оружия имеет решающее значение.

Первую премию «Оружейник года», инициатором и учредителем которой выступил концерн «Калашников», вручил в четверг президент концерна Алан Лушников, пишет издание.