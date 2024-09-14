В России призвали создать не требующий частой чистки автомат

Опубликовано 14 сентября 2024, 06:451 мин.
В России призвали создать не требующий частой чистки автоматВысказался российский эксперт
Ведущий инженер Дягтеревского завода, лауреат премии «Оружейник года» Валерий Спиридонов предложил разработать «самоочищающуюся» штурмовую винтовку, которая позволила бы значительно снизить требования к ее обслуживанию. Его слова передает РИА Новости. Спиридонов подчеркнул необходимость создания оружия, которое могло бы надежно работать без необходимости частой чистки и смазки.
По словам Спиридонова, современное огнестрельное оружие должно быть таким же надежным, как бытовая техника, когда пользователь может просто использовать его, не беспокоясь о проблемах с работоспособностью. Он отметил, что во время боевых действий у солдат часто не хватает времени на плановое обслуживание оружия, поэтому надежность оружия имеет решающее значение.
Первую премию «Оружейник года», инициатором и учредителем которой выступил концерн «Калашников», вручил в четверг президент концерна Алан Лушников, пишет издание.