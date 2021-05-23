В России продлят бесплатный доступ к значимым сайтам

Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев. По его словам, ведомство будет продлевать эксперимент, пока в России не вступит в силу соответствующий закон. Его, по информации Шадаева, должны принять в весеннюю сессию.

Также он отметил, что Минцифры не намерено сокращать число социально значимых сайтов.

Напомним, эксперимент продлили в декабре 2020 года до 30 июня 2021 года. Согласно проекту, операторы должны предоставлять абонентам доступ почти к 400 сайтам даже при нулевом балансе. Среди социально значимых ресурсов сервисы Яндекса, Mail.ru Group, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайты СМИ и телеканалов, банков и др.