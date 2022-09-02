В России продлят программу параллельного импорта для ввоза техники

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В России продлят программу параллельного импорта для ввоза техникиИ другие поддерживающие меры
Министр экономического развития Максим Решётников заявил, что в России продлят программу параллельного импорта. Она позволяет ввозить в страну технику без разрешения правообладателей. Это решает проблемы с отказами некоторых брендов от поставки товаров в РФ.
Согласно соответствующему федеральному закону, норма о параллельном импорте действует до конца 2022 года. Теперь же власти решили продлить действие этой меры. Кроме того, были продлены ещё 37 антикризисных мер. «Это меры, конечно, регуляторные, связанные с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и при прохождении границы, защита интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран, упрощение продажи отдельных видов лекарств», — рассказал министр.
Также продлят меры по упрощению порядка декларирования ввозимой продукции, и ускорения таможенных процедур.