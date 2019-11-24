В России продумают уличные бои роботов

Об этом журналистам «РИА Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Тактика должна быть готова к 2020 году.

Предприятия военно-промышленного комплекса должны разработать перспективный облик роботов, которые смогли бы действовать в «городской среде и прибрежной зоне».

Сначала разработчики проведут совещания, а уже к началу 2020 года представят свои предложения по способам применения роботов в боях в городской черте. Предложения выслушает общевойсковая академия Вооружённых сил (ВС).

Источник также отметил, что на сегодняшний день отсутствие единой концепции применения военных роботов — одна из проблем развития российской робототехники. Ответ на вопрос «зачем воевать в городе» пока участники отрасли дают с трудом.

Напомним, недавно Путин призвал расширить линейки роботизированных комплексов в вооружении России.