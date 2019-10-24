В России программист случайно взломал базу данных Минздрава и сайт правительства

Сообщается, что мужчина хотел защитить сайт больницы, хотя в его обязанности это и не входило. Он использовал несколько программ-сканеров веб-уязвимостей, включая Netsparker, XSpider, Retina, Netcracker. Как пишут журналисты, горе-программист просто нажал на «пуск», а программы, по сути, взломали защиту базы данных местного отделения Минздрава, с которой был связан сайт больницы. А затем и сайт новосибирского правительства.

Источник атаки быстро вычислили. Программиста решили судить по части 1 статьи 273 УК РФ за «Использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

В итоге сотрудника больницы наказали штрафом в 30 тысяч рублей и привлекли к дисциплинарной ответственности.