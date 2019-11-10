В России прокомментировали возможность захвата Калининграда силами НАТО

Один из сенаторов провёл аналогию с планами Гитлера по штурму Севастополя. Немецкий лидер тоже планировал отвоевать город за несколько ней. «Не дождутся быстрого взятия», — резюмировал политик.

Член верхней палаты парламента заявил, что не завидует людям, которые планируют захват Калининградской области. Ещё один сенатор назвал данный план бредовым сценарием.

«У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают», — отметил он.

Политик также предположил, что подобные заявления в прессе вызваны желанием «кого-то в США» повоевать.