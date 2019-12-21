В России прошла первая «битва» между врачами и искусственным интеллектом

Недавно там прошли соревнования между машиной и врачами лучевой диагностики. Специалисты и искусственный интеллект состязались в трёх категориях: рентгенография (РГ), компьютерная томография (КТ) и маммография (ММГ).

Искусственный интеллект должен был проанализировать по пять рентгенограмм лёгких, компьютерных томограмм органов грудной клетки или маммограмм. Программе надо было ответить на вопрос: есть ли на снимке патология. Та же задача стояла перед настоящими врачами.

В категории рентгенография мнения искусственного интеллекта и эксперта совпали в четырёх случаях из пяти (перевес был в пользу врача). В маммографии искусственный интеллект разошёлся во мнении с врачами в трёх случаях. В компьютерной томографии алгоритмы показали себя лучше всего.