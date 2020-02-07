Наука и технологии
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В России прошли испытания истребителей Су-34 на максимальной высоте
До 17 тысяч метров
В Хабаровском крае прошли испытания истребителей Су-34. Лётчики отработали полёты на боевой машине на максимальной высоте и при низких температурах.
Полёты провели лётчики бомбардировочной авиачасти армии Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа. Сообщается, что лётный состав имел большой опыт работы на Су-34. Они успешно выполнили полёты на высоте до 17 тысяч метров. Это «ещё раз доказало многофункциональность и надёжность лётных машин».
Перед тем, как подняться на максимальную высоту, специалисты проверили готовность и работоспособность всех механизмов, а также ходовые качества истребителей-бомбардировщиков и управляемость на предельных высотах.
Напомним, Су-34 предназначен для ударов по наземным целям в условиях сильного противодействия средствам противовоздушной обороны.