В России прошли первые стрелковые соревнования для инвалидов

Состязания были организованы Федерацией пулевой стрельбы и ДОСААФ, в мероприятии приняли участие порядка 20 стрелков. Сотрудники оборонного общества сообщают, что участники соревновались в разных категориях, таких как стрельба из компрессионных, газобаллонных винтовок и пистолетов.

«Занятия стрельбой способствуют восстановлению некоторых двигательных навыков у людей с ограниченными возможностями. К тому же они помогают инвалидам вновь обрести интерес к жизни», – поделился Олег Шаганенко, начальник управления физической культуры и спорта ДОСААФ РФ. Отмечается, что в 2019 году планируется проведение еще нескольких стрелковых соревнования для людей с ограниченными возможностями.