В России протестировали быстрый проход по лицу для пассажиров самолётов

Трёхстороннее соглашение подписали представители «Ростелекома», «Норвикс-технолоджи» и «ИДМ Лаб». Вместе компании будут поддерживать проекты по развитию отечественных технологий в области Единой биометрической системы. К ним относятся организация пропускного режима, автоматизированный учёт рабочего времени и доступ на объекты по биометрической идентификации.

На Finopolis-2019 компании продемонстрировали работу системы Fast Track и автоматизированную выдачу именных электронных пропусков. Участникам форума, зарегистрированным в Единой биометрической системе, нужно было просто посмотреть в камеру или приложить ладонь для прохода на форум. Такая же система будет использоваться в аэропортах.