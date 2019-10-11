Наука и технологии
Сегодня 18:30
В России протестировали быстрый проход по лицу для пассажиров самолётов
Правда, пока не в аэропорту
Компания «Ростелеком» договорилась с партнёрами о внедрении биометрических технологий в работу аэропортов страны. Распознавание по лицу для быстрого прохода (система Fast Track) уже протестировали на форуме Finopolis-2019.
Трёхстороннее соглашение подписали представители «Ростелекома», «Норвикс-технолоджи» и «ИДМ Лаб». Вместе компании будут поддерживать проекты по развитию отечественных технологий в области Единой биометрической системы. К ним относятся организация пропускного режима, автоматизированный учёт рабочего времени и доступ на объекты по биометрической идентификации.
На Finopolis-2019 компании продемонстрировали работу системы Fast Track и автоматизированную выдачу именных электронных пропусков. Участникам форума, зарегистрированным в Единой биометрической системе, нужно было просто посмотреть в камеру или приложить ладонь для прохода на форум. Такая же система будет использоваться в аэропортах.
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