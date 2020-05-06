В России протестировали оплату товаров по лицу

Сообщается, что в рамках тестирования клиенты банка могли оплатить заказ в сети бургерных #FARШ. При этом можно было получить скидку 50% за первую оплату. Технология, с помощью которой производилась оплата, называется SelfieToPay. Она была разработана компаниями SWiP и VisionLabs, известной в области создания решений распознавания лиц и объектов.

Чтобы совершить первую оплату, клиенты должны были скачать приложение SWiP, привязать к нему банковскую карту и подключить опцию оплаты через селфи. Все последующие операции не требовали дополнительных действий.

Тестирование проводилось с 19 декабря 2019 по 31 марта 2020 года. Опрос участников показал, что 90% клиентов готовы продолжать пользоваться сервисом.