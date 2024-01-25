В России протестировали умные часы Xiaomi с измерением давления и специальной манжетой

В России протестировали умные часы Xiaomi с измерением давления и специальной манжетойРечь идёт о Watch H1
Xiaomi Watch H1 имеет в комплекте ремешок М с охватом запястья 130−160 мм, ремешок L с охватом от 161 мм. Оба ремешка идут с манжетой. Также в коробке с часами идут запасной коннектор для манжеты, краткое руководство, макет для измерения размера запястья, руководство по правильной регулировке ремешка и измерения давления. Наконец, вместе вы получаете с Watch H1 зарядку с двумя пинами.
К сожалению, глобальной версии Xiaomi Watch H1 не будет — только китайская. Есть у этих часов датчики пульса, атмосферного давления, температура, гироскоп, акселерометр, датчик магнитного поля, внешней освещённости, холла, ЭКГ и пр.
Диагональ дисплея у часов составляет 1,43 дюйма, разрешение — 466×466. Яркость и цветопередача у экрана отличные, есть поддержка Always On Display.
Поддерживают Watch H1 модуль NFC (но для использования транспортных карт или для работы с умными замками), GNSS-систему для навигации. Есть также стандартные функции у этих часов: автоматический мониторинг активности, измерение пульса, измерение температуры кожи и пр.
Что касается измерения кровяного давления, то в сравнении с медицинским тонометром результаты у смарт-часов близки были к реальным изредка. То же самое с ЭКГ.
Полный цикл зарядки у Watch H1 составляет 1 час 20 минут. Время автономной работы при этом — максимум 5 суток. Защищены часы также от воды и пыли по стандарту IP68.
Управлять работой часов можно через мобильное приложение Mi Fitness. Правда, в нём на главной странице всё будет на китайском.
Вывод
Xiaomi Watch H1 с точки зрения функциональности и стоимости уступают другим смарт-часам без возможности измерения давления. Эксперт в целом не советует брать новинку в качестве основного устройства для отслеживания своего здоровья. Всё потому, что измерения у часов неточные, софт — китайский.