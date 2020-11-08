В России протестируют систему беспилотного вождения среди реальных автомобилей на дорогах

Сообщается, что до конца года протестируют бортовое оборудование и датчики для приема и передачи данных в системе беспилотного вождения. Всё это поможет автопилоту вести машину в транспортном потоке. В разработке системы участвуют Fort Telecom, «МВС Груп», «Лаборатория Касперского», Sreda Solutions, Keysight и ФГУП «НАМИ».

Как пишет издание «Известия», по результатам тестирования создадут единый технический стандарт передачи данных. Он необходим для взаимного обмена информацией автомобилями, которые были произведены в разных странах.

Стоит отметить, что пока полностью внедрить в России систему беспилотного вождения не получается из-за несовершенства дорожной инфраструктуры и отсутствия правовой базы.