Наука и технологии
Сегодня 14:00
В России протестируют систему распознавания голоса для выявления неподходящих для работы людей
Она поможет определять тех, кто устал
Агентство инноваций Москвы протестирует систему распознавания голоса для выявления неподходящих для работы людей. Технология позволит оценить уровень стресса и выгорания работников. Её можно будет использовать при найме новых сотрудников.
Систему протестируют в сферах образования, здравоохранения и ритейла. Как рассказала представительница Агентства инноваций Москвы, в сфере транспорта, например, технология поможет оценивать водителей по голосу и не выпускать на рейсы уставших сотрудников, у которых снизилась концентрация.
Технология также может спрогнозировать, каким кандидат будет в работе и не принесёт ли он вреда компании.
Если тестирование пройдёт успешно, то систему внедрят в Москве на постоянной основе. Сообщается, что работодатель будет обязан уведомлять кандидата о применении системы.