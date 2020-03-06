В России протестируют систему распознавания голоса для выявления неподходящих для работы людей

Систему протестируют в сферах образования, здравоохранения и ритейла. Как рассказала представительница Агентства инноваций Москвы, в сфере транспорта, например, технология поможет оценивать водителей по голосу и не выпускать на рейсы уставших сотрудников, у которых снизилась концентрация.

Технология также может спрогнозировать, каким кандидат будет в работе и не принесёт ли он вреда компании.

Если тестирование пройдёт успешно, то систему внедрят в Москве на постоянной основе. Сообщается, что работодатель будет обязан уведомлять кандидата о применении системы.