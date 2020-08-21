Наука и технологии
Вчера 21:29
В России протестируют собственное оборудование для 5G
Правда, «золотой диапазон» операторам так и не выделили
Замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов рассказал журналистам, что российским операторам связи предложили протестировать первое отечественное оборудование для 5G.
По словам Иванова, коллеги из промышленности представили свои разработки операторам связи. Последние продемонстрировали заинтересованность. Сейчас они изучают возможность тестирования.
Стоит отметить, что намерение использовать отечественное оборудование может отодвинуть сроки внедрения 5G в России на год-полтора. Также никуда не делся запрет на доступ к необходимым для пятого поколения связи диапазонам частот, в частности к самому перспективному — 3,4-3,8 ГГц. Сейчас Минкомсвязь рассматривает для применения диапазоны 2,3-2,4 ГГц, 2,5-2,7 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, а также миллиметровый диапазон — выше 24 ГГц.