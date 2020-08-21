В России протестируют собственное оборудование для 5G

По словам Иванова, коллеги из промышленности представили свои разработки операторам связи. Последние продемонстрировали заинтересованность. Сейчас они изучают возможность тестирования.

Стоит отметить, что намерение использовать отечественное оборудование может отодвинуть сроки внедрения 5G в России на год-полтора. Также никуда не делся запрет на доступ к необходимым для пятого поколения связи диапазонам частот, в частности к самому перспективному — 3,4-3,8 ГГц. Сейчас Минкомсвязь рассматривает для применения диапазоны 2,3-2,4 ГГц, 2,5-2,7 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, а также миллиметровый диапазон — выше 24 ГГц.