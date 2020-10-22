В России проведут первую виртуальную выставку электроники

Выставка пройдёт с 26 по 29 октября. На мероприятии используют облачную платформу с технологиями виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Участники форума смогут подключиться к нему по видеосвязи со своих устройств.

Партнёрами проекта стали Samsung, LG, iRobot, Microsoft, Kaspersky, AMD, Xiaomi, Яндекс, Huawei и другие. Используемая же для выставки технология базируется на исходном коде игрового ядра Unreal Engine. Благодаря этому гости выставки смогут создать виртуальные аватары, перемещаться по виртуальным пространствам, общаться с другими участниками и участвовать в интерактивных опросах, голосованиях, викторинах.

В целом, гости мероприятия будут «путешествовать» по виртуальному городу со своими жителями, витринами магазинов и зонами развлечений.