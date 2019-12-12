В России провели голографический звонок

Голограмма — это проецируемое лазером объёмное изображение. Как сказано в пресс-релизе компании, собеседники во время звонка видели 3D-изображение друг друга в прямом эфире. Участники от одной стороны находились в Центре международной торговли в Москве, а от другой — на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте. Они обсудили перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G.

Сообщается, что в проведении звонка по сети 5G использовалась инфраструктура Huawei.

«Раньше такое можно было увидеть только в кино», — отметил представитель компании.

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