В России провели испытания циклолёта

Циклолёт — это беспилотный аппарат вертикального взлёта и посадки. Испытания подтвердили его работоспособность и перспективность данной несущей схемы. Циклолёт может действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.

Что интересно, первый в мире циклолёт построили в России в 1909 году. Однако летающие прототипы стали появляться сравнительно недавно — в последнее десятилетие. Отмечается, что такие аппараты превосходят даже схожие с ним по компоновке мультикоптеры. Им, например, требуется гораздо меньшая мощность двигателя при почти вдвое большей массе полезной нагрузки.

Российский циклолёт презентуют на Международном форуме «Армия-2020».