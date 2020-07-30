Наука и технологии
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В России провели испытания циклолёта
Он круче вертолётов
В России провели испытания циклолёта. Этот аппарат обладает рядом преимуществ перед вертолётами: лучшей манёвренностью, меньшими габаритами и защищёнными движителями.
Циклолёт — это беспилотный аппарат вертикального взлёта и посадки. Испытания подтвердили его работоспособность и перспективность данной несущей схемы. Циклолёт может действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.
Что интересно, первый в мире циклолёт построили в России в 1909 году. Однако летающие прототипы стали появляться сравнительно недавно — в последнее десятилетие. Отмечается, что такие аппараты превосходят даже схожие с ним по компоновке мультикоптеры. Им, например, требуется гораздо меньшая мощность двигателя при почти вдвое большей массе полезной нагрузки.
Российский циклолёт презентуют на Международном форуме «Армия-2020».