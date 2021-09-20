В России провели первую в мире сложную операцию на сердце без вскрытия грудной клетки

Операция проводилась на 36-летнем пациенте с пороком сердца. Врачи смогли получить доступ к сердцу через второй межребёрный промежуток по передней поверхности грудной клетки.

«Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межребёрном промежутке размером 6,5 см», — рассказали в пресс-службе клиники.

Преимущество такого подхода в сохранности костных структур грудины и сведения к минимуму риска инфекционных осложнений после операции. Помимо этого, пациент после такой операции сможет быстрее пройти реабилитацию — вернуться к полной физической активности можно будет уже через 10-14 дней.