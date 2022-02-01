В России провели учения на случай отключения от интернета из-за санкций США

Наука и технологии
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В России провели учения на случай отключения от интернета из-за санкций СШАВ Сбере
На фоне сообщений о возможных санкциях США Сбер провёл учения. На них симулировали отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний.
Как пишет «Коммерсант», Сбер также планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных. Интересно, что в самом Сбере, а также других крупных банках, на вопросы о проведении учений не ответили.
Ранее в январе власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок микроэлектроники в Россию. Это якобы случится, если Россия нападёт на Украину.
Отмечается, что Сбер и ранее проявлял интерес к тому, чтобы сделать свою IT-инфраструктуру менее зависимой от американских компаний. Поэтому недавние заявление могли только ускорить процесс.
Источник: Коммерсант