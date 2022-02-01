В России провели учения на случай отключения от интернета из-за санкций США

Как пишет «Коммерсант», Сбер также планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных. Интересно, что в самом Сбере, а также других крупных банках, на вопросы о проведении учений не ответили.

Ранее в январе власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок микроэлектроники в Россию. Это якобы случится, если Россия нападёт на Украину.

Отмечается, что Сбер и ранее проявлял интерес к тому, чтобы сделать свою IT-инфраструктуру менее зависимой от американских компаний. Поэтому недавние заявление могли только ускорить процесс.