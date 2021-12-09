В России провели учения танка "Армата" с новым типом боеприпасов

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В России провели учения танка "Армата" с новым типом боеприпасовКоторые прошли успешно
Танк Т-14, более известный как “Армата”, получит новые снаряды. И в данный момент уже проходит испытания. Об этом сообщил Андрей Ельчанинов, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России.
Испытания продолжаются. В этом году новый боекомплект к танку также вышел на государственные испытания. Ожидаем их завершения в 2022 году в полном объеме. Более 40 танков "Армата" будут переданы в войска после 2023 года.
Андрей Ельчанинов
Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России
Представитель коллегии Военно-промышленной комиссии России отметил, что переоснащение войск на танк “Армата” произойдет не сразу, оно будет поэтапным. Новые машины будут заменять танки прошлых поколений по мере истечения сроков службы.
Недавно, «Армату» впервые продемонстрировали без защитного кожуха башни. В таком виде у танка можно разглядеть некоторые детали оборудования, например, комплекс активной защиты.
Источник: Интерфакс