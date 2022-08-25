В России проверят систему предупреждения водителей о пешеходах в темноте

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В России проверят систему предупреждения водителей о пешеходах в темнотеЭто должно помочь снизить число ДТП
Разработанную в России систему, определяющую по вибрации приближение автомобиля к пешеходам, дорожным препятствиям и другим машинам протестируют в двух городах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на директора инфраструктурного центра "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Екатерину Кочергину.
Сообщается, что эта система основана на технологии взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой и другими участниками движения V2X. Она определяет “вибрационное воздействие от пешеходов, дорожных препятствий, открытых люков и других машин”, передавая эти данные в бортовой компьютер автомобиля.
В этом году в рамках проекта платформы "Автодата" инфраструктурный центр "Автонет" запустит два пилота в регионах по (тестированию системы на основе технологии) V2X: в Перми и Санкт-Петербурге. В этих пилотах будет задействовано отечественное оборудование
Екатерина Кочергина
Директор инфраструктурного центра "Автонет"
Так, внедрение этой технологии позволит снизить число ДТП, особенно в ночное время и в условиях плохой видимости, считают разработчики.
Источник:ТАСС
Автор:Максим МногословныйТеги: