В России проверят систему предупреждения водителей о пешеходах в темноте

В этом году в рамках проекта платформы "Автодата" инфраструктурный центр "Автонет" запустит два пилота в регионах по (тестированию системы на основе технологии) V2X: в Перми и Санкт-Петербурге. В этих пилотах будет задействовано отечественное оборудование