В России проверят влияние 5G на здоровье человека

Согласно протоколу межведомственного совещания, в России будут проведено исследование, в рамках которого определят уровень излучения оборудования для сетей пятого поколения. Сообщается, что на данный момент в медицинском сообществе нет консенсуса по поводу безопасности мобильной связи для здоровья человека. Если же безвредность 5G докажут, это облегчит строительство инфраструктуры. Поэтому исследование готовы профинансировать власти Москвы.

Проверять влияние излучения от оборудования будут на животных. По результатам экспериментов будет определён предельно допустимый уровень, который зафиксируют в санитарных правилах и нормативах для сотовой связи. Интересно, что существующие нормативы довольно жёсткие, были разработаны в начале 2000-х годов и не учитывают международные рекомендации.

Так, сейчас в России максимально допустимый уровень воздействия электромагнитного поля на человека в полосах сотовой связи равен 10 мкВт на квадратный сантиметр тела. В большинстве стран Европы эта норма составляет 200–1000 мкВт. Смягчение правил позволит повысить мощность оборудования.