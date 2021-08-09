В России психические качества человека будут оценивать с помощью виртуальной реальности

О системе рассказывает издание «Известия». Она называется «Психодиагностика в VR». Система способна автоматически оценивать психологическое состояние и качества характера человека. Разработчики предлагают использовать её для подбора персонала и для диагностики психологического состоянии сотрудников на ответственных должностях.

Для «Психодиагностика в VR» нужны компьютер и VR-шлем. Комплект стоит около 120 тысяч рублей. Человеку, который проходит испытание, нужно надеть шлем, и уже через 3–4 минуты он будет воспринимать виртуальную реальность как настоящую. Система же оценивает человека по десяткам категорий. В итоге она определяет, насколько человек соответствует нужному работодателю типажу.