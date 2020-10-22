В России пьяные солдаты на бронемашине протаранили забор аэропорта

«Российская газета» пишет, что инцидент произошёл днём 20 октября. Сообщается, что механик-водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Помимо механика-водителя в БМП были ещё двое военнослужащих. Никто не пострадал.

Военная прокуратура Южного военного округа уже начала проверку инцидента. СМИ пишут, что военные должны были перегнать бронемашину из войсковой части на полигон, но заблудились. В пресс-службе Южного военного округа говорят, что БМП ехала в составе колонны. В аэропорту Волгограда комментариев не дали.