В России раскритиковали новейшее украинское оружие

Наука и технологии
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В России раскритиковали новейшее украинское оружиеЭксперт объяснил, почему попытки его создать тщетны
Недавно Минобороны Украины опубликовало запись стрельб новой самоходной артиллерийской установки 2С22 «Богдана». Российский военный обозреватель Дмитрий Литовкин оценил это оружие.
Обозреватель отметил, что название «Богдана» переводится как «данная Богом». Эту машину Украина создаёт с 2014 года. Тем не менее на сегодняшний день «Богдана» всё ещё на испытаниях. Эксперт объяснил, почему.
Он отметил, что Украина никогда не производила артиллерийские стволы и системы на их основе. Поэтому пушку для САУ купили в Польше. Эта пушка аналогична той, что стоит на польской самоходной артустановке Krab. Нюанс в том, что калибр изделия 155 мм требует и новых боеприпасов. Однако на Украине их не выпускают. «На этом, думаю, можно ставить точку», — подытожил эксперт.