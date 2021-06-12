В России раскритиковали новейшее украинское оружие

Обозреватель отметил, что название «Богдана» переводится как «данная Богом». Эту машину Украина создаёт с 2014 года. Тем не менее на сегодняшний день «Богдана» всё ещё на испытаниях. Эксперт объяснил, почему.

Он отметил, что Украина никогда не производила артиллерийские стволы и системы на их основе. Поэтому пушку для САУ купили в Польше. Эта пушка аналогична той, что стоит на польской самоходной артустановке Krab. Нюанс в том, что калибр изделия 155 мм требует и новых боеприпасов. Однако на Украине их не выпускают. «На этом, думаю, можно ставить точку», — подытожил эксперт.