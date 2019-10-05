В России раскритиковали оплату транспорта сканированием лица

Считается, что биометрические способы идентификации пассажиров ускорят работу аэропортов и вокзалов. Но, как рассказали журналистам ТАСС эксперты, данная технология может сыграть против людей.

«Пассажирам на данный момент совершенно не нужна такая технология. Она не отработана и небезопасна, может допускать ошибки при распознавании лиц», — заявил председатель Союза пассажиров.

Стоит отметить, что пока россияне неохотно сдают свои биометрические данные специальным организациям, и аэропортам с РЖД придётся решить вопрос мотивации граждан. В том числе убедить их в безопасности технологии.