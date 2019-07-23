В России раскрыли местонахождение секретных американских спутников

Как пишут «РИА Новости», агентство раскрыло полученные сведения общественности. Всего российские специалисты из Межгосударственной корпорацией «Вымпел», Института прикладной математики имени Келдыша РАН и Астрономического научного центра собрали данные о 1578 объектах. Активны из них 529 спутников, 831 — выведены из строя, но остались на орбите, 195 — находятся в точках Лагранжа, а 21 — движутся по наклонной орбите.

Спутники делятся на четыре типа: программы GSSAP, Orion, Mercury и CLIO. Сообщается, что аппараты GSSAP, вероятно, собирают информацию о спутниках и других объектах на орбите. Остальные три типа спутников предназначены для радиотехнической разведки и перехвата систем телеметрии ракет.