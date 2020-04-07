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В России раскрыли распространителей фальшивых купюр в теневом интернете
В даркнете учредили свой «Банк России»
В России раскрыли распространителей фальшивых купюр в теневом интернете — даркнете. Сотрудники МВД обнаружили подпольный «Банк России», который уже успел отпечатать около миллиарда рублей.
Впервые фальшивые купюры нашли в Татарстане. Затем их начали обнаруживать во многих других регионах России. Участники преступной группировки фальшивомонетчиков общались исключительно через «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому можно получить только через Tor-соединение.
Как пишет «Коммерсант», преступники не знали друг друга лично — только по никам. Поддельные купюры они распространяли бесконтактным способом через тайники.
Покупатель оплачивал товар через обезличенный кошелёк криптовалютой на Hydra. Купюры прятали в тайники, преимущественно, в безлюдной лесопарковой зоне, координаты тайников передавали покупателям. Сообщается, что определить подделку не могли даже детекторы в магазинах.