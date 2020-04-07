В России раскрыли распространителей фальшивых купюр в теневом интернете

Впервые фальшивые купюры нашли в Татарстане. Затем их начали обнаруживать во многих других регионах России. Участники преступной группировки фальшивомонетчиков общались исключительно через «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому можно получить только через Tor-соединение.

Как пишет «Коммерсант», преступники не знали друг друга лично — только по никам. Поддельные купюры они распространяли бесконтактным способом через тайники.

Покупатель оплачивал товар через обезличенный кошелёк криптовалютой на Hydra. Купюры прятали в тайники, преимущественно, в безлюдной лесопарковой зоне, координаты тайников передавали покупателям. Сообщается, что определить подделку не могли даже детекторы в магазинах.