В России раскрыли реформы морской авиации

Как сообщили источники «Известий», морская авиация сейчас активно осваивает беспилотные летательные аппараты, модернизированные самолёты, а также новые виды вооружения и бортового оборудования. Что касается беспилотников, то они внедряются в морской авиации быстрее всего среди других видов и родов Вооружённых сил. В составе 45-й армии Северного флота уже есть полк беспилотной авиации, а скоро такой же появится на Камчатке.

Также по словам источников, морская авиация активно перевооружается на модернизированные истребители МиГ-31БМ. Кроме того, в ближайшие годы эти самолёты будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Эксперт считает, что полки «МиГов» с «Кинжалами» и ударные беспилотники дальнего радиуса действия смогут поражать корабельные группировки противника на любых расстояниях.

Помимо этого, в текущем году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию нового поколения корабельных вертолётов «Минога». Через десятилетие они должны будут заменить существующие Ка-27.