В России раскрыли секреты ядерного удара с подлодки

Специалист беседовал с авторами издания «РИА Новости». В материале отмечается, что современные крейсеры могут проводить одиночные и залповые пуски ракет как из надводного, так и из подводного положения. Особенно сложной считается стрельба из-под воды.

Как рассказал Курдин, сначала баллистические ракеты устанавливали на дизель-электрические субмарины. Для стрельбы приходилось всплывать, и это было плохо, ведь подлодка теряла скрытность.

Создать ракеты, способные выходить с глубины, было довольно сложно. Но Сергей Королёв предложил установить в нижней части баллистической ракеты дополнительный «газовый» руль, который компенсировал её «завал» потоком воды.

Специалист рассказал, что эффективность стрельбы во многом зависит от штурманов. Чем точнее будет определено положение лодки перед пуском, тем точнее ударят ракеты. Современные ракеты, кстати, оснащают системой автокоррекции.

После залпа у экипажа остаётся только торпедное оружие, потому подлодка перенацеливается на боевые корабли. Тем не менее, если крейсер успеет выпустить все ракеты, противоракетная оборона противника сразу определит его местонахождение. То есть бывший носитель ракет будет уничтожен.

Курдин также отметил, что американские подводники не умеют стрелять баллистическими ракетами в Арктике.