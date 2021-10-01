В России раскрыли сроки перевооружения на боевых роботов

По словам Салюкова, опытная эксплуатация в войсках начнётся с 2022 года. Сейчас идёт подготовка к приёму «Уран-9» на вооружение.

В будущем по итогам опытной эксплуатации будет принято решение о необходимом количестве робототехнических комплексов для оснащения войск.

Ранее «Уран-9» использовали в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021». В данный комплекс входят четыре гусеничные боевые машины с дистанционным управлением, пункт управления и транспорт для перевозки. «Уран-9» вооружён автоматической 30-мм пушкой 2А72 и спаренным 7,62-мм пулемётом, а также противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и реактивным огнемётом «Шмель».