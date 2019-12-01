В России рассекретили новые военные корабли для флота

На заседании Военного совета генерал сообщил, что в декабре состав ВМФ пополнят: фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», корвет проекта 20385 «Гремящий», малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 (Буян-М) «Ингушетия», корабль противоминной обороны (морской тральщик) проекта 12700 «Владимир Емельянов» и средний морской танкер проекта 23130 «Академик Пашин». Кроме того, флот получит суда обеспечения.

Также, по словам главнокомандующего, скоро завершится ремонт атомной подводной лодки «Вепрь», которая пока выведена в резерв из-за выработки ресурса активной зоны реактора, большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и гидрографического судна «Ромуальд Муклевич». Большие противолодочные корабли продолжат модернизировать.