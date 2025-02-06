В России расширили производство Су-57 из-за спроса на экспорт

Ростех подчеркивает, что Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший свою способность эффективно противостоять западным системам ПВО в реальных боевых условиях. Его стелс-функции затрудняют обнаружение вражескими радарами, и он может нести широкий спектр управляемого высокоточного оружия.

Су-57 будет показан на авиасалоне Aero India 2025 в феврале, где на российском стенде посетители смогут пройти виртуальную симуляцию полета на учебно-тренировочном экземпляре. Помимо продвижения самолета и расширения его возможностей, специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) работают над увеличением объемов производства для удовлетворения растущего мирового спроса.