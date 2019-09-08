В России рассказали, что именно считают вмешательством в выборы со стороны Google

Первый заместитель председателя ЦИК заявил, что многие материалы, которые можно найти в поисковой выдаче Google, оказывают влияние на избирателя. Он уверен, что у компании есть «желание вмешаться в наши дела и сейчас оттачиваются какие-то инструменты и механизмы».

А вот глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций уточнил, что считает вмешательством в выборы со стороны Google тот факт, что по запросу «выборы в Мосгордуму» поисковая система перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома показывает «рекламу системы "умного голосования"», которую продвигает оппозиционер Алексей Навальный.