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В России рассказали, что именно считают вмешательством в выборы со стороны Google

Роскомнадзор уже обвинил компанию в этом
Роскомнадзор официально заявил, что обнаружил факты распространения в Google и Facebook политической рекламы в «день тишины» и день единого голосования. Это является нарушением законодательства Российской Федерации. Какие именно факты были обнаружены, ведомство не сообщает, но чиновники уже поделились тем, что же им не понравилось в действиях Google.

Первый заместитель председателя ЦИК заявил, что многие материалы, которые можно найти в поисковой выдаче Google, оказывают влияние на избирателя. Он уверен, что у компании есть «желание вмешаться в наши дела и сейчас оттачиваются какие-то инструменты и механизмы».

А вот глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций уточнил, что считает вмешательством в выборы со стороны Google тот факт, что по запросу «выборы в Мосгордуму» поисковая система перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома показывает «рекламу системы "умного голосования"», которую продвигает оппозиционер Алексей Навальный.

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